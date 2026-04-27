 Vertice a Palazzo D'Olreans tra Minardo e Schifani
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Minardo incontra Schifani: “Urgente rendere operativa la squadra di governo”

Nino Minardo
"L'obiettivo di FI è andare avanti insieme forti di una classe dirigente all'altezza delle sfide"
IL VERTICE
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1 min di lettura

PALERMO – Si è tenuto a Palazzo d’Orléans, il primo incontro tra il commissario regionale di Forza Italia Nino Minardo e il presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

“Fatto il punto sull’azione di governo”

“Con il presidente Schifani abbiamo fatto il punto sull’azione di governo – dice Minardo – e condiviso la necessità di valorizzare al meglio l’ultima fase della legislatura, concentrandoci su obiettivi concreti e immediatamente realizzabili per dare risposte ai cittadini. Per questi motivi abbiamo concordato sull’urgenza di rendere la squadra di governo pienamente operativa senza ulteriori rinvii”.

Per Minardo “l’obiettivo di Forza Italia, e sono certo di tutta la coalizione, è andare avanti insieme forti di una classe dirigente all’altezza delle sfide, per garantire stabilità e credibilità all’azione di governo”. 

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