Minardo incontra Schifani: “Urgente rendere operativa la squadra di governo”

"L'obiettivo di FI è andare avanti insieme forti di una classe dirigente all'altezza delle sfide"

PALERMO – Si è tenuto a Palazzo d’Orléans, il primo incontro tra il commissario regionale di Forza Italia Nino Minardo e il presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

“Fatto il punto sull’azione di governo”

“Con il presidente Schifani abbiamo fatto il punto sull’azione di governo – dice Minardo – e condiviso la necessità di valorizzare al meglio l’ultima fase della legislatura, concentrandoci su obiettivi concreti e immediatamente realizzabili per dare risposte ai cittadini. Per questi motivi abbiamo concordato sull’urgenza di rendere la squadra di governo pienamente operativa senza ulteriori rinvii”.

Per Minardo “l’obiettivo di Forza Italia, e sono certo di tutta la coalizione, è andare avanti insieme forti di una classe dirigente all’altezza delle sfide, per garantire stabilità e credibilità all’azione di governo”.