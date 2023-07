Mirri: “Se creeremo alchimia e magia non avremo limiti”

Le dichiarazioni del presidente rosanero dalla sede del ritiro degli uomini di mister Corini

1' DI LETTURA

PALERMO – Anche Dario Mirri a Pinzolo. Il presidente del Palermo raggiunge la squadra di Eugenio Corini a Pinzolo per vedere con i propri occhi la nuova squadra rosanero che affronterà il prossimo campionato di Serie B, con l’ambizione di poter competere per la lotta alla promozione nel massimo campionato.

“Il mio viaggio è iniziato ieri mattina per come Palermo si è svegliata, quindi con difficoltà – racconta Mirri facendo riferimento ai numerosi incendi che hanno colpito il capoluogo siciliano -. Palermo ha subito qualcosa di imprevedibile, indecente, speriamo qualcuno ce lo possa spiegare un giorno”.

Il numero uno del club di viale del Fante ha poi parlato della squadra: “I calciatori si stanno allenando in condizioni eccellenti, da questo punto di vista i ragazzi ed Eugenio stanno bene. Stiamo iniziando un percorso che poi continuerà a Torretta, mi sembra tutto molto bello”.

MERCATO E TIFOSI

Pochi indizi sul mercato, con il ds Rinaudo a lavoro per completare l’organico dopo gli acquisti di Desplanches, Lucioni, Ceccaroni, Vasic, Insigne e Mancuso: “E’ un tema che non è mia competenza – continua il presidente -. Noi tifosi sogniamo, è chiaro che aggiungendo giocatori a quelli già presenti lo scorso anno dovremo essere capaci di creare una buona alchimia e magia, se ne saremo capaci potremo avere nessun limite”.



Infine, sui numerosi abbonamenti fin qui sottoscritti da parte dei supporter rosanero: “Noi tifosi del Palermo non saremo tantissimi ma siamo i migliori del mondo. Speriamo di fare più abbonati di

quelli dell’anno scorso, stanno rispondendo in maniera clamorosa. Nuova maglia? A me piace moltissimo solo perché è rosa, le discussioni per la colorazione ci sono sempre, ognuno ha i propri gusti”, ha concluso Mirri.