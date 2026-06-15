 Misilmeri, arrestato pusher minorenne in piazza Guastella
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Misilmeri, due arresti per spaccio di droga e resistenza

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I controlli dei carabinieri
PROVINCIA DI PALERMO
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MISILMERI – I carabinieri di Misilmeri hanno arrestato un 17enne per spaccio di droga e un 23enne per minaccia e resistenza. Entrambi sono stati fermati per un controllo nella centralissima piazza Cosmo Guastella.

L’operazione è scattata quando i militari hanno deciso di controllare il minorenne che si aggirava per la piazza con un atteggiamento sospetto. L’intuito dei militari non si è sbagliato: all’interno del borsello del 17enne è stato trovato un vero e proprio “kit dello spacciatore” costituito da un panetto di hashish del peso di 100 grammi, un frammento della stessa sostanza di circa 20 grammi, ​4 dosi già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato nonché un bilancino di precisione e materiale vario destinato al taglio e al confezionamento della droga.

Momenti di tensione quando durante le operazioni l’amico 23enne ha tentato di impedire il controllo di polizia mettendosi fisicamente tra il pusher e i carabinieri inveendo contro i militari e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. ​Il maggiorenne, invitato a salire sulla gazzella per essere identificato in caserma, ha reagito con violenza, dimenandosi e spintonando i militari nel tentativo di scappare.

​Entrambi gli arresti sono stati convalidati, per il maggiorenne disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mentre per il minorenne l’obbligo della permanenza in casa.

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