Misilmeri, fugge da una comunità e ruba un’auto: arrestato un 18enne

La fuga del giovane è finita dopo un inseguimento sulla A-19 e sulla Statale 121

MISILMERI – I carabinieri di Misilmeri hanno arrestato un diciottenne che è fuggito da una comunità in provincia di Palermo – dove si trovava in prova ai servizi sociali – e per raggiungere il comune di residenza ha rubato un’auto e danneggiato numerose vetture parcheggiate.

E’ accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e si sta controllando se è in possesso della patente di guida. Il ragazzo ha percorso l’autostrada Palermo-Catania e poi la statale 121 Palermo-Agrigento. I carabinieri lo hanno intercettato e inseguito, bloccandolo solo dentro il paese di Misilmeri. Nel corso della fuga è finito contro diverse auto parcheggiate, danneggiandole, e ha speronato la macchina dei militari.

L’auto rubata è stata restituita al proprietario. Il giovane è stato denunciato anche per lesioni personali e danneggiamento aggravato. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.