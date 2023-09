Misilmeri, fiamme investono un rifugio abusivo: morti sette cani e un gatto

Aidaa pronta a denunciare la proprietaria della struttura

MISILMERI (PALERMO) – Nei giorni scorsi a causa di un incendio è andato a fuoco a Misilmeri (Palermo) una struttura abusiva adibita a canile gestita da una donna: sono morti 7 cani ed un gatto e gli altri animali sono stati salvati grazie al pronto intervento delle volontarie e dei volontari che sono accorsi. In passato la struttura era stata denunciata come abusiva. Lo dice Aidaa.

La denuncia di Aidaa

“Stiamo preparando una corposa denuncia su quanto accaduto nei confronti della proprietaria della struttura per il reato di maltrattamento. Ma puntiamo sopratutto il dito contro il sindaco e i suoi predecessori – scrivono gli animalisti – perchè pur avendo gli strumenti per un’intervento incisivo contro il randagismo e per giunta senza costruire nuovi canili se ne sono fregati ora del loro comportamento e delle loro negligenze ne risponderanno davanti alla giustizia”.