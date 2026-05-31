L'inseguimento prima di essere rintracciato grazie alla collaborazione di alcuni passanti

PALERMO – I carabinieri di Misilmeri hanno arrestato un 18enne palermitano con precedenti, per resistenza e lesioni personali a un pubblico ufficiale. Non si è fermato all’alt dei militari e ha investito un carabiniere per sfuggire al controllo.

I fatti si sono verificati in Corso Vittorio Emanuele: il giovane a bordo di un ciclomotore senza targa insieme a un altro giovane, alla vista della pattuglia ha effettuato una manovra repentina per sfuggire al controllo, imboccando la Strada Statale 121.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il mezzo ha compiuto pericolose inversioni di marcia e manovre azzardate tra Misilmeri e Bolognetta per eludere i militari. Per interrompere la marcia del veicolo, i carabinieri hanno predisposto uno sbarramento stradale.

Nonostante l’intimazione dell’alt, i due giovani sulla moto hanno inizialmente accennato un rallentamento per poi accelerare bruscamente, travolgendo un carabiniere sceso dal mezzo di servizio per fermarli. Dopo l’impatto e una breve colluttazione, i sospettati sono riusciti a dileguarsi verso un’area commerciale.

Determinante per il buon esito dell’operazione è stata la collaborazione di alcuni passanti, i quali hanno fornito indicazioni precise sulla direzione di fuga dei soggetti. Grazie a tali segnalazioni, gli uomini della Benemerita hanno rintracciato il conducente all’interno di un centro commerciale. Il ragazzo, nel tentativo di mimetizzarsi tra la folla, aveva già sostituito i propri indumenti e stava cercando di allontanarsi a bordo di un altro mezzo. Il complice, non presente all’interno della struttura insieme all’indagato, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Dagli accertamenti successivi, il motociclo utilizzato per la fuga è risultato sprovvisto di targa, assicurazione e documenti, mentre il giovane è risultato privo della patente di guida. Il fermato è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Palermo per il possesso di una dose di hashish.

Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.