L'intervento dei militari della stazione e del nucleo radiomobile

MISILMERI – Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri, arrestato 42enne a Misilmeri. I militari della stazione e del nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un pregiudicato per maltrattamenti contro familiari, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e violazione della sorveglianza speciale. I carabinieri lo hanno intercettato mentre stava rientrando in casa poco dopo una violenta colluttazione avuta con la convivente.

La donna è giunta sul posto alcuni minuti più tardi insieme ai due figli minori, presentando evidenti segni di percosse. La gravità dei fatti ha comportato l’immediata attivazione delle procedure previste dal “Codice Rosso”. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha nuovamente aggredito la convivente anche in presenza dei carabinieri, arrivando a scagliare oggetti contro i militari intervenuti in sua difesa.

La situazione è ulteriormente degenerata quando l’indagato ha prelevato da un armadio una pistola, successivamente risultata a salve ma priva di tappo rosso, puntandola contro la donna e contro i carabinieri che lo hanno disarmato e immobilizzato senza conseguenze. La successiva perquisizione ha consentito di trovare e sequestrare un’altra pistola a salve, sempre priva del tappo rosso.

Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto applicando l’obbligo di dimora presso il comune di Palermo e il divieto di avvicinamento alla persona offesa.