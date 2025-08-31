Misilmeri, si inaugura Villa San Giusto: recuperata con i fondi Pnrr

La cerimonia il 2 settembre alle 19 (nella foto il sindaco Rizzolo)

MISILMERI – Sarà inaugurata il 2 settembre alle ore 19 la nuova Villa San Giusto, primo intervento completato a Misilmeri nell’ambito dei finanziamenti del PNRR. L’opera, iniziata il 29 luglio 2024 e conclusa il 5 maggio 2025, rappresenta un risultato significativo per la comunità misilmerese, sia per la rapidità di realizzazione che per il valore simbolico del progetto, collocato all’ingresso del paese.

All’inaugurazione prenderanno parte importanti figure istituzionali: il Presidente della Regione Siciliana, l’Assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, l’onorevole Gaspare Vitrano e il Prefetto di Palermo, insieme alle autorità locali.

Villa San Giusto è solo la prima di una serie di opere che stanno trasformando il volto urbano di Misilmeri. In fase avanzata di completamento figurano infatti: la riqualificazione di un tratto dell’asse storico connesso a Piazza Comitato 1860; la riqualificazione di Piazza Cosmo Giustella e la connessione con Piazza Comitato 1860; la nuova costruzione di un asilo nido in Via dei Vocazionisti a Portella di Mare.

Si tratta di interventi che, tra fase amministrativa ed esecutiva, sono stati portati avanti in tempi particolarmente rapidi, segno di una sinergia efficace tra amministrazione comunale e istituzioni regionali. Con l’inaugurazione di Villa San Giusto, Misilmeri dà ufficialmente il via a una nuova stagione di riqualificazione urbana e di rigenerazione degli spazi pubblici, restituendo alla cittadinanza luoghi di incontro e di socialità.