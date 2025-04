Problemi psicologici dietro il gesto. Il papà in ospedale

MISTERBIANCO (CATANIA) – Una bambina di appena sette mesi, Maria Rosa, è morta dopo essere stata lanciata in strada dal balcone di un’abitazione a Misterbianco, nel Catanese. L’autrice dell’insano gesto sarebbe stata la madre quarantenne, A.G, probabilmente colpita da sindrome depressiva. Il fatto è avvenuto attorno alle 13.30 di oggi in via Marchese, in centro storico.

La tragedia e i soccorsi

Soccorsa dal personale del 118, la bambina è stata trasportata subito in ospedale. Ma sarebbe deceduta durante il trasporto.

Sul posto sono arrivati ​​anche i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

Problemi psicologici

Avrebbe avuto dei problemi psicologici, pare aggravati per una depressione post partum, e per questo era seguita da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Catania la quarantenne che ha ucciso la propria figlia di sette mesi lanciandola dal balcone di casa, al secondo piano di una palazzina di Misterbianco.

Il malore del padre

E’ stato colto da un forte malore e dalla disperazione e avrebbe messo in atto dei gesti autolesionistici il marito della donna che ha ucciso la propria figlia. L’uomo è stato bloccato e preso in cura da personale medico del 118 che lo ha portato in ospedale a Catania con un’ambulanza.