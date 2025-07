Misterbianco, scarica rifiuti su un terreno già sequestrato: denunciato

Fermato dai Carabinieri mentre svuotava un furgone carico di scarti industriali

MISTERBIANCO – Continuava a utilizzare come discarica abusiva un terreno già sequestrato mesi fa, violando le disposizioni dell’Autorità. Per questo un uomo di 58 anni, residente a Misterbianco, è stato denunciato dai Carabinieri della locale Tenenza, impegnati in un servizio di pattugliamento serale delle aree rurali.

Colto sul fatto con un furgone carico di rifiuti

Intorno alle 20:30, i militari hanno notato un furgone con gli sportelloni aperti all’interno di un fondo agricolo già sequestrato per smaltimento illecito di rifiuti. L’uomo, proprietario del terreno, stava scaricando materiali ferrosi e altri scarti: tubi in lamiera, utensili, un motore da frigorifero e residui di lavorazioni industriali.

Nonostante il provvedimento già in vigore, l’uomo non aveva adempiuto alle prescrizioni ricevute. Il furgone, noleggiato presso una ditta catanese, è stato sequestrato insieme all’area.

Le accuse e i reati contestati

Il 58enne è stato denunciato per esercizio non autorizzato dell’attività di trasporto rifiuti e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’operazione rientra nei controlli disposti per contrastare i reati ambientali e tutelare il territorio da condotte che compromettono la salute pubblica e il decoro urbano.