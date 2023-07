Mobilità scolastica, 45 presidi fuori sede rientreranno in Sicilia

La fase regionale ha riguardato 67 dirigenti scolastici per l'anno 2023-24, 45 erano quelli fuori dall'Isola

1' DI LETTURA

PALERMO – Sono 45 i dirigenti scolastici fuori sede che faranno rientro in Sicilia con l’inizio del nuovo anno scolastico. Tutto grazie alle operazioni relative alla mobilità dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2023/24 con l’attribuzione degli incarichi dirigenziali svolte dall’Ufficio scolastico regionale e che si sono concluse ieri. La fase regionale ha riguardato 67 dirigenti scolastici, 45 sono quelli che erano in servizio fuori la Sicilia.

“E’ stato fondamentale il lavoro svolto dalla nostra segreteria nazionale nell’ azione pressante con il Miur per ottenere l’ampliamento della percentuale dei posti al 100 per cento dei posti vacanti e disponibili per la mobilità interregionale. Siamo molto soddisfatti – commenta Francesca Bellia segretaria generale Cisl Scuola Sicilia – anche per il lavoro, scrupoloso ed attento, svolto dai dirigenti dell’Usr. Un ringraziamento particolare va al direttore regionale dell’Ufficio scolastico regionale Sicilia Giuseppe Pierro, per la grande competenza e la sensibilità mostrata nella gestione di una procedura che ha coinvolto più di 100 dirigenti scolastici con legittime aspettative di rientro in Sicilia. Ai dirigenti che adesso rientreranno in sede va il nostro benvenuto, a quanti non hanno ottenuto il trasferimento sperato, la promessa di un impegno incessante nella ricerca di soluzioni di questo fenomeno diffuso anche per i dirigenti oltre che per i docenti per effetto dei vincoli imposti dalle norme dopo le assunzioni ai ruoli”.