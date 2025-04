Modica, 50enne investito da un furgone: è in gravi condizioni

Il mezzo è stato posto sotto sequestro

MODICA (RAGUSA) – Grave incidente stradale questa mattina, sabato 19 aprile, a Modica, in provincia di Ragusa. Un uomo di 50 anni è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada. L’impatto è avvenuto tra Via Loreto e Via Cavour.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la carreggiata quando è sopraggiunto un furgone condotto da una donna che ha investito il 50enne. L’urto è stato violento e il pedone ha riportato ferite serie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che ha trasportato l’uomo d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”, dove i medici si sono riservati sulla prognosi a causa della gravità delle lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Il furgone coinvolto nell’incidente è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.