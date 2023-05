Droga sotto la maglietta e soldi in contanti nella scarpiera: arrestati

La compagnia dei carabinieri di Modica

Una coppia fermata ad un posto di blocco

MODICA – A tradirli il forte odore da sotto la maglietta. Un ventiduenne gambiano e una diciannovenne modicana sono stati arrestati dai carabinieri a Modica. Avevano con se 160 grammi di droga.

I carabinieri li hanno fermati per un controllo. La ragazza nascondeva all’interno di una calza, sotto la maglietta, un panetto di 100 grammi di hashish e una bustina termosaldata con 20 grammi di cocaina. Quindi la perquisizione è stata estesa a casa, nella zona di Corso Italia.

Qui i militari hanno trovato sul tavolo da pranzo in cucina un altro panetto di hashish di circa 40 grammi e quattro dosi già suddivise. In casa c’erano anche 16.000 euro in banconote di piccolo taglio, nascosti in parte in una scarpiera, tra le calzature e in parte in un armadio della camera da letto. I due sono stati arrestati e ammessi ai domiciliari.