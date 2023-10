L'operazione della polizia

MODICA – Gli uomini del commissariato di Modica, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato uno straniero per 11 furti in negozi. L’indagine si è sviluppata in brevissimo tempo riuscendo a ricomporre il quadro a carico dell’arrestato.

Oltre al ritrovamento di parte della refurtiva nella disponibilità dell’indagato, sono state analizzate anche le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza installate nei pressi delle attività commerciali prese di mira.