Modica, incendiate tre auto civetta della guardia di finanza

RAGUSA – Un incendio probabilmente doloso ha distrutto nella notte tre auto civetta della Guardia di finanza di Modica, nel Ragusano, parcheggiate nell’area della caserma. Un uomo incappucciato sarebbe stato visto avvicinarsi ai veicoli con alcune taniche, per poi appiccare le fiamme.

I vigili del fuoco di Modica, alle 4, hanno domato il rogo evitando che si propagasse ad altre zone del parcheggio. I militari della Guardia di finanza e gli investigatori hanno avviato l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza. Sul posto anche il comandante provinciale , colonnello Walter Mela.