Molestie a Mondello: denunciato 29enne per violenza sessuale

Un romeno è accusato di aver importunato una 18enne

PALERMO – Un giovane di 29 anni è stato denunciato per violenza sessuale nei confronti di una giovane che si trovava in acqua dalle parti del lido Sirenetta a Mondello.

Molestie a Mondello

La vittima, secondo una prima ricostruzione, era andata al mare in compagnia di una sua coetanea. Mentre facevano il bagno, le due ragazze sarebbero state avvicinate da un gruppo composto da 6-7 ragazzi, tutti apparentemente tra i 25 e i 30 anni, che avrebbero iniziato a importunarle.

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A un certo punto uno dei giovani, un romeno, si sarebbe spinto oltre, molestando la diciottenne.

Lei, impaurita, gli avrebbe dato un ceffone prima di urlare e mettere in fuga il “branco”.

Le due ragazze, raccolte le cose lasciate in spiaggia, hanno seguito l’aggressore in diretta telefonica con gli operatori del 112 per fornire una sua descrizione e dare indicazioni sulla sua posizione.

In pochi minuti sono intervenuti gli agenti del commissariato San Lorenzo che, con il supporto delle volanti, hanno rintracciato il 29enne in piazza Valdesi e lo hanno bloccato. L’indagato è stato quindi portato negli uffici di polizia e denunciato per violenza sessuale e falsa attestazione dei dati personali. Durante il controllo, infatti, il 29enne avrebbe mentito sulla propria identità nel tentativo, risultato vano, di depistare i poliziotti.