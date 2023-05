Mondello, a giugno lavori in piazza: cambia la viabilità

Divieto di sosta e doppio senso di marcia in alcune vie

PALERMO – Si avvicina l’estate, almeno a guardare il calendario perché il meteo non è così clemente come dovrebbe essere quando si è giunti a maggio, e i palermitani si preparando ad affollare Mondello ma dovranno fare i conti con alcuni lavori che cambieranno la viabilità nella piazza della borgata marinara.

Questo perché la ditta ‘Sorrenti Impianti’ sarà impegnata in alcuni lavori di rete idrica. I lavori avranno inizio entro il 12 giugno e non si sa quando termineranno, ma solamente che i lavori saranno divisi in tre fasi.

Come cambierà la viabilità

Sarà istituito il doppio senso di marcia, con divieto di sosta ambo i lati, in via Torre Mondello dal civico 8 alla piazza all’altezza del civico 2. I mezzi provenienti da via Gallo, si legge nell’ordinanza, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in piazza Mondello in direzione mare e potranno immettersi nella via Torre di Mondello in direzione Palermo.

Durante la I fase, inoltre, è prevista la chiusura al traffico di via Mondello, nel tratto compreso tra la via Terza Compagnia e la via Calpurnio; di via Calpurnio, nel tratto compreso tra via Mongibello e via Mondello; di via Delfini, intero tratto (fatta eccezione per i residenti); di via Terza Compagnia, intero tratto (fatta eccezione per i residenti); in piazza Mondello, nel tratto compreso tra la via Terza Compagnia e il civico 24, sarà istituito il senso unico alternato solo per i residenti delle vie Delfini e Terza Compagnia.

Durante la II fase, invece, è prevista la chiusura totale di via Mondello, tra via Calpurnio e via Elpide; il senso unico di marcia e l’istituzione del divieto di sosta in via Calpurnio, tratto compreso tra la via Mondello e la via Mongibello; chiusura al transito eccetto che per i residenti di via Elpide, tra via Mongibello e via Mondello.

La III e ultima fase, invece, prevede il divieto di sosta in via Mondello, tra la via Elpide e l’incrocio con via Tolomea e il senso unico di marcia e il divieto di sosta in via Elpide, tra la via Mondello e la via Mongibello.