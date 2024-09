Mondello, parte la raccolta… ma i rifiuti sono in strada FOTO

Cronaca di una giornata di caos

PALERMO – La raccolta differenziata porta a porta nella borgata di Partanna-Mondello, a Palermo, inizierà tra poche ore. Eppure, c’è già chi ha abbandonato in strada la propria immondizia.

Girando per il quartiere il panorama è sempre lo stesso: nei luoghi dove prima c’erano i contenitori dell’indifferenziato, sorgono cumuli di sacchetti maleodoranti. I 400 vecchi cassonetti, a circa 24 ore dall’inizio della nuova raccolta, infatti, sono stati rimossi. La Rap è stata e sarà costretta ad intervenire tempestivamente per ripulire i vari punti abusivi di raccolta, sollecitata anche da una richiesta scritta del gruppo consiliare di Forza Italia, a firma di Ottavio Zacco.

“Soddisfatti dell’iniziativa”

Nonostante la confusione iniziale ed un primo momento di smarrimento, molti dei residenti, soprattutto i più giovani, si dicono soddisfatti dell’iniziativa. Un po’ meno entusiasti sembrano, invece, i commercianti della zona.

Il comunicato di Rap

Dalla Rap fanno sapere che “la rimozione” dei vecchi cassonetti era già stata annunciata con largo anticipo, attraverso diverse iniziative come, per esempio, “l’affissione, nei giorni scorsi, di adesivi nei contenitori”.

A partire da oggi, “oltre 26 mila residenti verranno serviti dal nuovo sistema ‘porta a porta’”. “Dovranno esporre la frazione di ‘residuo non riciclabile’ (cosiddetto indifferenziato)”, avvisa la società per la gestione dei rifiuti del Comune di Palermo.

“La scelta di tale giorno è dettata dall’opportunità di fronteggiare gli effetti dei comportamenti da parte di alcuni cittadini che oggi, in assenza di contenitori – specifica Rap – abbandonano i rifiuti per strada anziché aspettare l’esposizione prevista da calendario”.

“Gli utenti non ancora in possesso del kit (sacchi, bidoni e contenitori), – aggiunge la società – potranno formulare richiesta via e-mail all’indirizzo info@rapspa.it, inserendo nel corpo della mail il loro nominativo completo, l’indirizzo di residenza e il contatto telefonico”. Successivamente, potranno ritirarlo presso l’autoparco di via Partanna Mondello 54. Per qualsiasi informazione, dubbio o incertezza, ci si potrà comunque recare in uno dei siti Rap a chiedere delucidazioni e ritirare le varie brochure informative.