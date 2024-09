Mondello, al via la differenziata: ma è subito grande caos sulla raccolta

Tolti 400 cassonetti, rifiuti in strada. Cosa fare

PALERMO – La raccolta differenziata porta a porta arriva finalmente a Mondello e Partanna, anche se quella che si preannuncia come una piccola rivoluzione non sembra partire col piede giusto. Le strade dei due quartieri di Palermo sono infatti invasi dai rifiuti, lasciati lì dove fino a qualche ora fa c’erano i cassonetti.

La Rap, in vista della partenza del primo step, ha infatti rimosso circa 400 contenitori dell’indifferenziato cogliendo di sorpresa migliaia di persone, alcune delle quali hanno comunque abbandonato i sacchetti sull’asfalto.

Zacco: “Rimuovere i rifiuti”

Un passo falso che ha spinto il capogruppo di Forza Italia, Ottavio Zacco, a scrivere una nota all’assessore azzurro Pietro Alongi: “Rap ha rimosso i cassonetti 24 ore prima dell’avvio della raccolta differenziata – scrive Zacco – mettendo in difficoltà i cittadini. Si chiede di intervenire per evitare problemi di natura igienico-sanitaria”.

L’azienda guidata da Giuseppe Todaro sta provando a correre ai ripari, prevedendo per oggi una raccolta straordinaria dell’indifferenziato: “Scelta – spiega la Rap – dettata dall’opportunità di fronteggiare gli effetti dei comportamenti da parte di alcuni cittadini che oggi, in assenza di contenitori, abbandonano i rifiuti per strada anziché aspettare l’esposizione prevista da calendario”.

Le vie interessate

La Rap è comunque pronta a partire con quasi 70 unità, tra operai e autisti (di cui 43 neo assunti), cui toccherà ritirare, secondo il calendario previsto, le varie frazioni di rifiuti in 317 strade.

Quelle interessate dal primo step di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta “PG2030 – Palermo Green 2030” sono quelle comprese nell’area delimitata da via Riserva di Capo Gallo, via Bernardino Masbel (esclusa), via Rosario Nicoletti (esclusa), via Spina Santa (inclusa), via Partanna Mondello (tratto a partire da via Spina Santa direzione Mondello), via Scordia (inclusa), via San Nicola (esclusa), via Pescia (esclusa), via Rocky Marciano (esclusa), via Sandro Pertini (solo in direzione via dell’Olimpo a partire dal civico 710).

E ancora via Castelforte direzione piazza Castelforte (dal civico 86 incluso), via Castelforte direzione Pallavicino (Residence Fondo Anfossi incluso), via Marinai Alliata (esclusa), viale Margherita di Savoia direzione Palermo (fino a via Mater Dolorosa esclusa), Monte Pellegrino (escluso), Lungomare Cristoforo Colombo direzione Mondello dal civico 148.

In totale si tratta di 35 itinerari per ciascuna frazione secca e 16 per quella organica.

I giorni di raccolta

Sono stati predisposti due diversi calendari di raccolta: uno per le utenze domestiche, quindi le famiglie, e uno per quelle non domestiche, ossia le attività commerciali. Le prime potranno conferire la plastica il lunedì, l’organico il martedì, il giovedì e la domenica, la carta il mercoledì, il vetro la domenica e l’indifferenziato il venerdì.

I negozianti potranno conferire l’organico da lunedì a sabato, la carta lunedì, mercoledì e venerdì, la plastica lunedì e giovedì, il vetro mercoledì, venerdì e domenica. L’indifferenziato il venerdì.

Le regole

Alcune regole sono note, altre meno: i cartoni per bevande e alimenti, il così detto Tetra Pak, potranno andare nella plastica; la carta (non in sacchetti di plastica) va messa insieme agli imballaggi sempre di cartone.

Le lattine, piatti e bicchieri di plastica monouso, polistirolo, fogli di alluminio e similari andranno nella plastica, sempre che siano puliti. La ceramica, la carta oleata o da forno, pannolini, assorbenti, scontrini, gommapiuma, lampadine, rasoi o ombrelli nell’indifferenziato.

I kit mancanti

I cittadini non ancora in possesso del kit (composti da sacchi, bidoni e contenitori) potranno farne richiesta via e-mail all’indirizzo info@rapspa.it specificando nell’oggetto: “Richiesta attrezzature Rd primo step porta a porta nella zona di Mondello-Partanna Mondello”, inserendo nel corpo della mail indirizzo completo e contatto telefonico.

Le altre zone

Il primo step comprende Partanna e Mondello ma, nei prossimi mesi, la raccolta porta a porta toccherà anche Tommaso Natale, Sferracavallo, Resuttana, Arenella, Vergine Maria, Monte Pellegrino, Borgo Nuovo, Cruillas, Cep e Pallavicino. Il comune di Palermo, con un ulteriore finanziamento, tenterà di estenderla anche nella zona Oreto.