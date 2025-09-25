 Mondello, sospesa l'erogazione d'acqua per 12 ore: l'avviso
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Mondello, sospesa l’erogazione d’acqua per 12 ore: l’avviso

La nota dell'azienda che gestisce il servizio idrico
la perdita
di
1 min di lettura

PALERMO – “Per l’attivarsi di una perdita in Via Castelforte, è stata sospesa l’erogazione nei distretti Mondello, Partanna Mondello e Valdesi”. Lo rende noto l’Amap, società che gestisce il servizio idrico a Palermo.

Mondello, l’avviso

“L’intervento di riparazione è in corso di esecuzione – aggiunge Amap – e l’approvvigionamento verrà ripristinato al termine dell’intervento. L’erogazione si normalizzerà, salvo imprevisti, nelle 12 ore successive”.

Amap specifica che “alla riapertura del circuito saranno possibili fenomeni di torbidità che rientreranno rapidamente nella norma. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI