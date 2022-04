Monopoli-Palermo 0-1, vantaggio rosanero con Valente LIVE

La diretta testuale della sfida tra il club pugliese e i rosanero

La lotta per il secondo posto in classifica è ancora aperta e Monopoli-Palermo apre la 36^ giornata del girone C di Serie C. Allo stadio “Veneziani”, il club pugliese ospita la compagine guidata da Silvio Baldini nell’incontro che mette in palio tre punti pesanti. La squadra di mister Colombo, infatti, occupa il quarto posto a quota 61 punti, seguito a ruota proprio dai rosanero con soltanto un punto in meno.

Dopo la matematica promozione in Serie B del Bari, arrivata nella scorsa giornata, Catanzaro e Avellino con 62 lunghezze si stanziano al secondo e terzo posto nella graduatoria: a tre giornate dalla fine del campionato è ancora tutto da decidere in vista dei playoff. Il tecnico dei rosanero, collaudato il 4-2-3-1, deve solo fare a meno di Floriano rimasto in Sicilia a causa di una gastroenterite virale. Al suo posto va in campo Soleri dal primo minuto, con Dall’Oglio che affianca De Rose sulla linea mediana.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio programmato alle ore 14.30. Primo pallone affidato ai rosanero che oggi attaccano da destra verso sinistra: l’arbitro fischia e dà il via al match. I primi dieci minuti della sfida evidenziano il peso dei punti in palio. Si lotta su ogni pallone e sono poche le azioni create con lucidità da parte di entrambe le squadre. Al 14′ Valente effettua un cross perfetto, ma Soleri non ci crede e non si inserisce in tempo per andare in gol. Minuto 19, arriva il vantaggio del Palermo! Questa volta il cross preciso parte dal mancino di Giron, con la sfera che arriva fino al secondo palo dove c’è l’inserimento con i tempi giusti di Valente. Rosanero in vantaggio con la rete del numero 30 dei rosanero. Nei minuti successivi al gol dei siciliani, i padroni di casa provano a reagire cercando di rendersi pericolosi con alcune azioni offensive ben affrontate dai rosanero.

La sfida si combatte a centrocampo, nella zona nevralgica del terreno di gioco. Tanti i palloni recuperati dai rosanero che provano spesso a ripartire in contropiede.

IL TABELLINO

MONOPOLI: 1 Loria, 3 Mercadante, 4 Bizzotto, 7 Starita, 8 Piccinni (cap.), 11 Gulebre, 21 Bussaglia, 23 Arena, 25 Vassallo, 29 Borrelli, 77 Viteritti. A disposizione: 22 Guido, 5 Pamblanchi, 9 Grandolfo, 15 Fornasier, 16 Morrone, 18 D’Agostino, 19 Romano, 24 Nina, 26 Natalucci, 27 Hamlili, 35 Novella, 98 Quani. Allenatore: Colombo.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 17 Luperini, 27 Soleri; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 19 Odjer, 21 Damiani, 23 Fella, 25 Buttaro, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Petrella (Viterbo). Assistenti: Bartolomucci (Ciampino) – Bonomo (Milano). Quarto Ufficiale: Russo (Torre Annunziata).

MARCATORI: Valente (19′).

NOTE: Ammoniti: Lancini.