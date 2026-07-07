 In casa una pistola con matricola abrasa: arrestato a Monreale
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Monreale, in casa una pistola con matricola abrasa: arrestato

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L'operazione della squadra mobile
PROVINCIA DI PALERMO
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PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni incensurato di Monreale, accusato del possesso di un’arma clandestina e ricettazione. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito una perquisizione in casa dell’indagato.

La pistola, una beretta cal. 7,65 con matricola abrasa è stata trovata in un doppio fondo di una cuccia per cani in un box in lamiera. L’arma aveva il caricatore inserito con una cartuccia.

Nel terreno sono stati ritrovati segni di sparo. Indagini sono in corso, anche sulla base di rilievi balistici da parte della scientifica, per verificare se la pistola sia stata utilizzata per commettere reati. 

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