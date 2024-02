Montante, l’avvocato attacca: “Teste indagato per falsa testimonianza”

Cosa ha deciso il giudice D'Arrigo

CALTANISSETTA – “Marco Venturi è indagato per falsa testimonianza per le dichiarazioni rese in questo processo. È stata formalizzata un’opposizione e non è stata formulata dal gip nessuna decisione circa l’archiviazione o l’imputazione coatta. C’è poi un procedimento avanti il tribunale di Agrigento nel quale risulta imputato per una vicenda di diffamazione relativamente a dichiarazione rilasciate su dei blog sul ‘Sistema Montante’. Pertanto chiedo che il teste venga sentito nella forma di teste assistito”. Lo ha detto l’avvocato di Antonello Montante, Giuseppe Panepinto, all’inizio dell’udienza del processo sul cosiddetto “sistema Montante”, che si celebra a Caltanissetta, dove l’ex presidente di Confindustria Sicilia è imputato insieme ad esponenti del mondo della politica, dell’imprenditoria e delle forze dell’ordine per una serie di reati tra cui la concussione e la corruzione.

Montante, l’udienza

Il pm Claudia Pasciuti si è opposto all’eccezione dell’avvocato Panepinto, chiedendo di sentire l’imprenditore Venturi come teste puro. Marco Venturi, ex assessore regionale alle Attività Produttive, è considerato uno dei teste chiave del processo. Il tribunale, presieduto da Francesco D’Arrigo, si è ritirato per decidere.

Il tribunale di Caltanissetta ha sospeso la valutazione circa la qualifica del teste Marco Venturi “prendendo atto di quanto prospettato dalle parti – ha detto il presidente Francesco D’Arrigo – tenuto conto che all’odierna udienza non sarebbe possibile completare l’esame del teste”. La prossima udienza è fissata per il 4 marzo alle 9.30 nell’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta.