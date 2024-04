Monte Po, sospesa l’attività di un chiosco, “ritrovo di pregiudicati”

La sospensione durerà 7 giorni

CATANIA – La polizia ha sospeso per 7 giorni l’attività di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. Si tratta di un chiosco bar in zona Monte Po. Per una settimana il locale sarà chiuso. Il provvedimento trae origine dai controlli del Commissariato Nesima, che hanno fatto emergere come nell’esercizio in questione vi sarebbe stata una presenza assidua di soggetti gravati da precedenti.

I controlli sono stati effettuati in un arco temporale significativo, tale da far ritenere che si trattasse, di questo sono convinti i poliziotti, di un ritrovo abituale di persone pregiudicate e pericolose. Sulla base delle segnalazioni provenienti dal Commissariato e al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, che ha sviluppato i dati e gli accertamenti svolti dai poliziotti, il Questore ha disposto la chiusura temporanea dell’attività.

“Il provvedimento – spiegano dalla Questura – ha lo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini e soprattutto le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura, ove svolgere ordinatamente le proprie attività, nonché di costituire una garanzia per tutte quelle attività economiche che rispettano le norme”.