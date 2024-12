Montelepre, appartamento a fuoco: una persona intossicata

È successo al primo piano di una palazzina in via della Torre

PALERMO – Paura a Montelepre, in provincia di Palermo, per un grosso incendio divampato in un appartamento.

Montelepre, appartamento a fuoco

È successo in una palazzina in via della Torre, nella zona centrale del paese. Le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno raggiunto il balcone. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona, mentre la famiglia di cinque persone che abita nell’appartamento è riuscita ad allontantanarsi in tempo, uscendo in strada.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e i sanitari del 118 che hanno soccorso il padre, rimasto intossicato. È stato trasportato in ospedale, al Civico di Partinico.

Le operazioni di spegnimento sono in corso, in base alle prime informazioni non ci sarebbero feriti. La strada è stata chiusa al traffico.