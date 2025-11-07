Monza, aggredisce ragazza sul treno: straniero portato in un centro rimpatri

Fermato dalla polizia, era stato allontanato da Palermo recentemente

MONZA – Aggredisce una ragazza sul treno a Monza, straniero di 26 anni che era stato allontanato da Palermo portato in un centro per rimpatri. La Polizia di Stato di Monza e della Brianza ha eseguito il provvedimento di collocamento nel CPR (Centro di permanenza e rimpatri) di Torino adottato dal questore si Monza della Brianza a carico di uno straniero di 26 anni che nella serata di lunedì aveva aggredito senza motivo una giovane donna sul treno diretto ad Arcore.

L’uomo, già titolare di un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, era già noto agli operatori per diversi reati di aggressione e danneggiamento. Di recente, a Palermo, aveva minacciato con un coltello una ragazza all’interno di un bar, motivo per cui il questore di Palermo aveva emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio per quattro anni.

L’uomo, nella mattinata di mercoledì, è stato riconosciuto presso la stazione di Carnate dagli addetti alla security di Trenord, che immediatamente hanno avvisato il personale della Polizia Ferroviaria di Monza. Gli agenti, dopo il fotosegnalamento nel Gabinetto di Polizia Scientifica lo hanno accompagnato nell’Ufficio Immigrazione dove, accertata la su posizione di irregolarità, il questore di Monza della Brianza ha adottato il provvedimento di collocamento nel il CPR di Torino. Sarà trattenuto per il tempo necessario all’organizzazione del viaggio per il rimpatrio nel Paese di origine.