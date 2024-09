Morta Clio Napolitano, la first lady “antipresenzialista”

Aveva 89 anni, per 64 al fianco dell'ex presidente della Repubblica

ROMA – ‘Un rapporto alla pari’. Così Clio Bittoni, la vedova di Giorgio Napolitano, morta a Roma alla soglia dei 90 anni, amava definire i 64 anni di matrimonio con l’ex presidente della Repubblica.

L’ultima apparizione pubblica di Giorgio e Clio Napolitano insieme è del 14 gennaio 2015, il giorno in cui scesero dal Colle più alto di Roma per tornare a casa, nel rione Monti: poche centinaia di metri ma una distanza infinita per la signora Clio, first lady antipresenzialista, sempre allergica ai cerimoniali e alle auto blu nei 9 anni trascorsi al fianco dell’undicesimo presidente della Repubblica.