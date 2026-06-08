La vittima avrebbe compiuto 17 anni tra pochi giorni

Doveva essere un pomeriggio di svago sulle rive del Lago Maggiore. In pochi istanti, però, la giornata si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Sara Vetrano, 16 anni, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’automobile lungo la strada statale 394 del Verbano Orientale, nel Varesotto. Con lei c’erano altri quattro ragazzi, rimasti feriti nell’impatto.

La giovane viveva a Cugliate Fabiasco e tra pochi giorni, il 19 giugno, avrebbe compiuto 17 anni. Una vita spezzata improvvisamente che ha lasciato sgomenti familiari, amici e quanti la conoscevano.

Sara Vetrano, la ricostruzione dell’incidente

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 7 giugno nel tratto della statale 394 compreso tra i comuni di Maccagno e Pino, in provincia di Varese.

Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, il gruppo di amici, composto da giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni, aveva appena raggiunto la zona del Lago Maggiore per trascorrere qualche ora insieme.

Dopo essere scesi da un’automobile, i ragazzi stavano camminando lungo il margine della carreggiata quando sarebbero stati investiti da una Fiat Panda che procedeva verso sud in direzione di Maccagno.

Tre ragazzi ricoverati in gravi condizioni

La collisione è stata particolarmente violenta. Sara Vetrano sarebbe stata sbalzata per diversi metri dopo l’urto, riportando traumi gravissimi. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tra i feriti figura un ragazzo di 15 anni trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. Altri due giovani sono stati ricoverati in condizioni serie negli ospedali San Gerardo di Monza e di Luino. Anche il conducente della Fiat Panda, un uomo di 31 anni, è stato soccorso e trasferito in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Le indagini

I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento. Gli investigatori stanno analizzando ogni elemento utile per comprendere le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

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