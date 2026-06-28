Una militare di appena 23 anni ha perso la vita dopo un improvviso malore accusato al termine di un servizio di vigilanza. La tragedia ha colpito Noemi Saetta, soldatessa dell’Esercito italiano in forza all’8° Reggimento “Lancieri di Montebello” di Roma, impegnata nella sorveglianza delle prove scritte del concorso in magistratura.

La Procura ha disposto gli accertamenti medico-legali per chiarire le cause del decesso. La giovane, originaria di Velletri, si era sentita poco bene durante il turno, ma le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente mentre stava rientrando in caserma.

Il malore durante il rientro in caserma

Secondo quanto ricostruito finora, Noemi Saetta aveva prestato servizio al Palafiera di Fiumicino, sede delle prove del concorso per la magistratura ordinaria.

Nel corso dell’attività aveva accusato un lieve malessere che, inizialmente, non aveva fatto pensare a una situazione grave. Terminato il servizio, la militare è salita su un autobus dell’Esercito diretto verso la caserma, ma durante il tragitto, lungo il Grande Raccordo Anulare, le sue condizioni sono precipitate.

La ventitreenne ha perso conoscenza e i colleghi, insieme al personale sanitario militare presente sul mezzo, hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, chiedendo l’intervento dei soccorsi.

Il decesso e l’autopsia

Trasferita in codice rosso all’Aurelia Hospital di Roma, Noemi Saetta è deceduta prima di raggiungere l’ospedale. Per i medici non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Per fare piena luce sulle cause della morte, la Procura competente ha disposto l’autopsia, che dovrà stabilire con precisione cosa abbia provocato il malore fatale.

Noemi Saetta era cresciuta a Velletri, dove aveva frequentato l’istituto alberghiero prima di scegliere la carriera militare, seguendo una passione condivisa con il padre, ex paracadutista della Brigata “Folgore” originario di Augusta, in Sicilia.

“Amore mio immenso, non perché tu sia stata mia figlia, ma tu eri bella, buona, umile, leale, educata, ti facevi voler bene da tutti, veramente la classica brava ragazza e andare via a 23 anni oggi il mio cuore si è spaccato a metà”, ha scritto su Facebook il papà della soldatessa morta a Roma.

Poi ha aggiunto: “Amavi la tua divisa e ne eri fiera ed orgogliosa e papà te la farà indossare per il tuo ultimo viaggio (…) Chiedo solo, angelo mio, di darmi la forza di sopravvivere a questo immenso dolore e ognuno di voi può solo immaginare quello che sto provando. Ora riposa in quell’angolo di cielo riservato a noi, te lo meriti. Ciao Noemina mia, ti amo. Papà Renato”.

Il cordoglio delle istituzioni

“Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del soldato Noemi Saetta, del reggimento ‘Lancieri di Montebello’ esercito di Roma, mancata in seguito a un malore che l’ha colta mentre prestava servizio – ha scritto il ministro della Difesa Guido Crosetto su X -. A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al capo di Stato Maggiore, generale di corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell’esercito”.

Anche il sindaco di Velletri ha espresso il cordoglio dell’intera città: “Con profondo cordoglio apprendo la scomparsa del Soldato Noemi Saetta, originaria di Velletri, del Reggimento ‘Lancieri di Montebello’ di Roma, venuta a mancare in servizio per un improvviso malore. A nome mio e dell’Amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari”.

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