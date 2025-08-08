Malore fatale, morta studentessa siciliana: aveva 23 anni

La giovane era prossima alla laurea

Giada Sambito, 23 anni, studentessa siciliana al quinto anno del corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Camerino (Unicam), è morta in modo improvviso in casa a seguito di una crisi respiratoria.

Il dramma si è consumato domenica scorsa a Brescia, città in cui lavora il padre della giovane. Originaria di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, Giada Sambito era conosciuta e benvoluta non solo tra i colleghi universitari, ma anche in città.

Partecipava attivamente a numerose iniziative locali, tra cui la storica Corsa alla Spada e Palio, in occasione della quale aveva sfilato come figurante anche quest’anno. Oltre a studiare, lavorava in un pub.

Morta studentessa siciliana, il cordoglio dell’ateneo

“Il rettore Graziano Leoni e l’intera comunità universitaria si stringono con profonda commozione e affetto intorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Giada Sambito”, si legge nel messaggio di cordoglio dell’ateneo.

“La notizia della sua improvvisa e tragica scomparsa – recita ancora la nota – ha profondamente colpito e addolorato tutta la comunità universitaria, dove Giada era molto conosciuta e stimata per il suo impegno, la sua energia e il suo sorriso. In questo momento di immenso dolore, mancano le parole: restano solo il silenzio del rispetto e la vicinanza più sincera a chi l’ha amata e continuerà ad amarla”.

Giada Sambito (Foto Instagram)

Chi era Giada Sambito

Iscritta all’Unicam dal 2020, Giada Sambito era vicinissima alla laurea: le mancavano soltanto quattro esami. Aveva appena concluso un tirocinio presso una farmacia e, nel tempo trascorso a Camerino, aveva saputo costruire un solido legame con la comunità.

Le testimonianze degli amici la descrivono come una giovane dal cuore grande, sempre pronta ad aiutare gli altri. Secondo le prime ricostruzioni, Giada Sambito avrebbe avuto una grave crisi respiratoria a seguito del quale avrebbe perso conoscenza. Trasportata d’urgenza in ospedale, ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano.

Dopo l’autopsia, la salma della 23enne è stata restituita alla famiglia. Stamani, Giada Sambito è tornata a Palma di Montechiaro dove parenti e amici l’hanno salutata per l’ultima volta.

TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO SU LIVESICILIA