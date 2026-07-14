 Malore sull'Etna, morta turista francese di 65 anni
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Etna, turista francese stroncata da un malore durante l’escursione

Morta turista Etna
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La salma è stata recuperata e trasferita a Catania
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

Una turista francese di 65 anni è morta nella mattinata di martedì 14 luglio durante un’escursione sull’Etna. La donna è stata colta da un malore mentre si trovava nella zona dei crateri Silvestri inferiori. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 118 di Catania, che ha attivato immediatamente i soccorsi.

Turista morta sull’Etna, la ricostruzione

Secondo quanto riferito dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, la 65enne è stata colpita da un arresto cardiocircolatorio mentre visitava i crateri Silvestri inferiori, una delle aree più frequentate del vulcano. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i tecnici del Soccorso Alpino Siciliano, il Soccorso della Guardia di Finanza e il personale sanitario del 118, supportato dall’elisoccorso.

Inutili i tentativi di rianimazione

Le squadre di emergenza hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la vita alla turista, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Dopo l’accertamento del decesso, la salma è stata recuperata e trasferita a Catania. Successivamente sarà riconsegnata ai familiari per consentirne il rimpatrio in Francia.
LEGGI ANCHE: Malore sull’Etna, escursionista muore sul sentiero di Monte Gemmellaro

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