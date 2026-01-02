 'Etna, escursionista muore sul sentiero di Monte Gemmellaro
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Malore sull’Etna, escursionista muore sul sentiero di Monte Gemmellaro

Inutile l'arrivo dell'elisoccorso
l'intervento
di
1 min di lettura

CATANIA – Un escursionista è morto a causa di un infarto lungo il sentiero di Monte Gemmellaro, sull’Etna.

Malore sull’Etna

L’allarme al Soccorso alpino e speleologico è giunto alle 13 e due squadre di tecnici della stazione Etna Sud si sono dirette verso l’area indicata, intercettando l’ambulanza del 118, nel frattempo giunta sul posto, il Soccorso alpino della Guardia di finanza e del Corpo Forestale.

Contestualmente è stata inviata l’eliambulanza di stanza all’ospedale Cannizzaro di Catania, con a bordo un medico e un infermiere.
L’elicottero del 118, sprovvisto di verricello, è riuscito ad atterrare a valle del Bivacco di Monte Gemmellaro, dove medico ed infermiere hanno proseguito sino al raggiungimento dell’area in cui si trovava l’uomo.

I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione cardio-polmonare, purtroppo senza esito. La salma è stata trasportata a valle dal Soccorso alpino.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI