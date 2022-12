Morte improvvisa per un 13enne, il Sindaco: “La comunità è nel dolore”

Un malore e, poi, la tragica notizia. Un pensiero ai genitori.

1' DI LETTURA

BIANCAVILLA. Un malore improvviso nel corso della notte scorsa e, poi, la tragica notizia del decesso. E’ una comunità biancavillese attonita quella che ha appreso della morte di un giovanissimo di appena 13 anni. La corsa immediata e disperata in ospedale dei familiari non è purtroppo servita a salvare la vita allo sfortunato ragazzo.



Il Sindaco Antonio Bonanno, ha voluto abbracciare idealmente i familiari ai quali ha fatto recapitare attraverso i suoi canali social un messaggio di conforto:

“La città di Biancavilla è scossa da una notizia terribile: la morte del tredicenne Alessandro. Una giovane vita spezzata all’improvviso.

Provo un dolore immenso, come ciascuno di voi, e mi stringo a nome di tutta la città attorno ai genitori di Alessandro. Vorrei non si sentissero soli di fronte a questa ‘catastrofe’.

Vorrei sapessero che davanti a un dolore così improvviso, anche noi biancavillesi restiamo sconvolti e silenziosi nel ricordo di un giovane sorriso che d’ora in poi brillerà altrove”.