ROMA – “Cristina Gallo non era un militare, ma ha combattuto la sua buona battaglia con la forza della fede ricercando serenità per la sua famiglia e giustizia per gli altri”. Lo dichiara sui canali social il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, al termine dei funerali di Cristina Gallo.

“Lo ha fatto in modo esemplare, con la grazia e la delicatezza che gli era propria ma che non gli ha mai impedito di essere determinata nella ricerca della verità – ha aggiunto -. Non ho mai sentito Cristina lasciarsi andare a imprecazioni, meno che mai a offese nei confronti di qualcuno. Eppure ne avrebbe avuto tutto il diritto. Desiderava solo che gli “altri” non vivessero il suo calvario e per gli “altri” ha condotto la sua battaglia”.

Chiedeva un impegno per una sanità migliore

“Mi ha sempre ripetuto, sempre, che non cercava vendetta ma che ciò che era accaduto a lei non doveva più succedere ad “altri” – sottolinea ancora Mulè -. E che ogni sforzo doveva essere indirizzato per fare in modo che i nostri figli vivessero una sanità e dunque un’esistenza migliore. L’unica amarezza che mi esprimeva era legata alla mancanza di sensibilità umana (tra i politici e i dirigenti sanitari) da parte di chi avrebbe dovuto intervenire e porre rimedio allo scandalo che viveva sulla sua pelle”.

“Ora tocca a chi è rimasto non dimenticare e andare avanti nella ricerca della verità. È quello che ci siamo ripetuti con Giorgio e Vincenzo Tranchida, marito e figlio di Cristina – conclude – che ringrazio per il loro affetto anche in questi momenti di dolore. Io ci sarò, accanto a voi”.

