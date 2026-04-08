 Dodicenne morto dopo un incidente sugli sci
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Morto a 12 anni dopo un incidente sugli sci: donati gli organi

incidente
La tragedia
TRENTO
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TRENTO – Dopo quattro giorni di ricovero all’ospedale di Trento è morto Mathias T., ragazzino di 12 anni, di Cesena, che venerdì 3 aprile era rimasto coinvolto in un incidente sugli sci nel comprensorio di San Martino di Castrozza, in Trentino.

A dare la notizia del decesso è stato il papà. “Mathias ci ha lasciati – ha scritto il padre sui social -. Era un ragazzo speciale, capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite. E questo è ciò che porteremo con noi: la sua energia, il suo sorriso e il suo modo di affrontare la vita sempre a testa alta”.

“Io, Tamara e Tilly abbiamo deciso che Mathias continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi, un gesto che rispecchia pienamente il suo modo di essere e il suo grande cuore. Continueremo a correre anche per lui, portando con noi la sua passione, il suo coraggio e il suo modo di affrontare ogni curva senza paura”.

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