L'uomo era un ispettore della Guardia di Finanza

Fabio Maltese, 55 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente tra motociclette avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 12 giugno lungo la via Pisana, a Cerasomma, nel territorio di Lucca. L’impatto è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo e si è rivelato fatale per il motociclista, nonostante il rapido intervento dei soccorritori. L’uomo era originario di Erice, comune in provincia di Trapani.

L’incidente si è verificato intorno alle 13.20 nella frazione di Cerasomma, al confine tra il comune di Lucca e quello di San Giuliano Terme.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio degli investigatori, Fabio Maltese si trovava in sella al proprio motociclo quando è rimasto coinvolto in uno scontro con un’altra moto nelle vicinanze di un passaggio a livello. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

Inutili i soccorsi

Sul luogo della tragedia sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Per il 55enne, però, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi.

Il conducente dell’altro motociclo è rimasto ferito ed è stato soccorso in condizioni serie, ma secondo quanto emerso non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo gli agenti hanno avviato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Chi era Fabio Maltese morto a 55 anni

Siciliano d’origine, Fabio Maltese viveva da anni in Lucchesia, dove era molto conosciuto sia per il proprio percorso professionale sia per il forte legame con il mondo del calcio. Laureato in Economia e Commercio, svolgeva la professione di ispettore della Guardia di Finanza per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Parallelamente aveva coltivato una lunga esperienza nell’ambito sportivo. Dal 2007 al 2021 aveva ricoperto il ruolo di delegato della Lega Calcio e dal luglio 2023 collaborava con la Procura Federale della Figc. Lascia la moglie Cristina e tre figli, uno dei quali, Niccolò, è consigliere comunale di maggioranza a Lucca nelle fila di Fratelli d’Italia.

Il cordoglio del sindaco di Lucca

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione anche nelle istituzioni cittadine. Tra i primi messaggi è arrivato quello del sindaco Mario Pardini, che ha voluto esprimere la vicinanza dell’intera amministrazione comunale alla famiglia.

“Esprimo profondo dolore per la tragica scomparsa di Fabio Maltese – ha scritto il primo cittadino in una nota – rimasto coinvolto oggi in un gravissimo incidente avvenuto nei pressi di Cerasomma. Fabio era il padre del nostro consigliere comunale Niccolò Maltese. Alla moglie, al consigliere Niccolò Maltese e ai suoi fratelli, ai familiari tutti e agli amici più cari giunga il forte abbraccio dell’intera amministrazione comunale in questo momento di immenso dolore”.

Gli amici lo ricordano sui social

Sui social sono decine i messaggi di affetto e cordoglio pubblicati da amici e colleghi che negli anni hanno condiviso con lui esperienze professionali e personali.

“Fabio, è impossibile dimenticare la tua simpatia travolgente e la tua gentilezza, doti con cui riuscivi ad avvicinare ed entrare nel cuore di tutti – scrive Marcello Marino su Facebook – Ricordo con gioia i nostri viaggi da Trapani per affrontare i concorsi e quella gioia immensa nel sapere che avremmo frequentato insieme il corso da Ispettore della GdF. Fai buon viaggio, amico mio. Un giorno ci rivedremo anche con te. Spero tu possa leggere i tanti messaggi che stai ricevendo; sono sicuro che il buon Dio ti permetterà di farlo. Sempre forza Trapani”.

Toccante anche il ricordo di Vincenzo Cattano: “Sono sconvolto dall’ennesima tragedia stradale e dove oggi perdo una persona cara, un collega con il quale ho condiviso la passione anche del calcio come arbitri federali. Una persona sempre solare dedita alla sua famiglia e che oggi non doveva perdere la vita in circostanze drammatiche. Ciao Fabio Maltese e ti ringrazio per quello che mi hai insegnato negli anni di Lucca. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze e cercate di essere forti perché Fabio non vi abbandonerà mai”.

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