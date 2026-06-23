La vittima su Instagram: "Indossare questa divisa è una responsabilità"

Un inseguimento nelle strade dell’hinterland milanese si è concluso con una tragedia. Nella serata di lunedì 22 giugno un agente della polizia locale di 35 anni ha perso la vita mentre tentava di fermare un Suv che si era sottratto a un controllo. Ora è caccia all’automobilista fuggito dopo aver ignorato l’alt delle forze dell’ordine.

La vittima si chiamava Francesco Imprezzabile. La sua morte ha scosso colleghi, istituzioni e cittadini, mentre gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi istanti dell’inseguimento che si è trasformato in dramma.

Milano, morto agente della polizia locale

Tutto è iniziato nella zona di Ponte Lambro, nell’area sud-est di Milano, durante un servizio di controllo del territorio svolto congiuntamente da agenti della polizia locale e della polizia di Stato.

Secondo una prima ricostruzione, un’Audi Q7 era stata fermata per un accertamento quando il conducente avrebbe improvvisamente accelerato, sottraendosi al controllo e facendo perdere le proprie tracce. A quel punto è scattato l’inseguimento.

L’inseguimento nelle strade dell’hinterland

Francesco Imprezzabile si è lanciato all’inseguimento del Suv a bordo della motocicletta di servizio. La fuga è proseguita fino a via Milano, nel territorio comunale di Peschiera Borromeo, nei pressi dell’aeroporto di Linate.

È proprio durante questa fase che si è verificato l’incidente fatale. Per cause ancora in corso di accertamento, il poliziotto ha perso il controllo della moto ed è finito violentemente sull’asfalto.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio della dinamica e non escludono alcuna ipotesi. Tra quelle al vaglio vi è anche la possibilità di un eventuale contatto tra la motocicletta e il Suv in fuga.

I soccorsi e il decesso

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, che hanno trasportato il 35enne in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano.

Nonostante i tentativi dei medici, le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate troppo gravi. Il decesso è stato dichiarato poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Le forze dell’ordine continuano la ricerca dell’uomo alla guida dell’Audi Q7. Sul luogo dell’incidente sono stati effettuati tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Chi era l’agente della polizia locale morto a Milano

“Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità – scriveva Francesco Imprezzabile su Instagram qualche tempo fa – Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere.

Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Ma quando fai tutto con onestà, rispetto e onore, allora sai di essere sulla strada giusta”.

Ed ancora: “Non bisogna mai mollare, anche quando tutto sembra più difficile, perché i risultati ottenuti con sacrificio parlano da soli. La gente parlerà sempre, giudicherà senza conoscere davvero ciò che vivi.

Ma la cosa più importante è essere in pace con sé stessi, guardarsi allo specchio e sapere di aver dato tutto con dignità. Perché alla fine il sacrificio, l’onestà e la costanza sono le uniche cose che ripagano davvero”.

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