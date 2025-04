Morto il fisioterapista del Lecce calcio, rinvio della partita con l’Atalanta

Aveva 38 anni

Il Lecce calcio a lutto per l’improvvisa scomparsa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club salentino. Fiorita, 38 anni, stamattina è stato trovato morto nella sua camera d’hotel nel ritiro di Coccaglio (BS) dove i giallorossi stavano preparando la partita con l’Atalanta in programma domani sera.

La notizia choc è stata data dallo stesso club pugliese attraverso i social. Fiorita, 38 anni, lavorava al Lecce calcio da quando era poco più che maggiorenne. Anche il papà, Ferdonando, lavorò come massaggiatore dei giallorossi per 10 stagioni.

Il Lecce ha deciso di rientrare in Puglia, il club chiederà alla Lega di serie A il rinvio del match contro l’Atalanta in programma per le 20.45 di domani.

La nota della società. “L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”.

La Lega Serie A “si unisce al cordoglio per la scomparsa di Graziano Fiorita, figura storica dell’U.S. Lecce. Ci stringiamo alla famiglia, al club e a tutta la comunità giallorossa in questo momento di lutto”, si legge in un post su X della Lega Calcio.