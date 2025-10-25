Aveva 74 anni

ROMA – Lutto nel mondo del cinema italiano. Si è spento all’età di 74 anni l’attore Mauro Di Francesco, attore e cabarettista volto noto della commedia italiana degli anni ’80.

Mauro Di Francesco e l’epopea di ‘Sapore di Mare’

Di Francesco, conosciuto al pubblico anche come ‘Maurino’, era nato a Milano nel 1951. Il suo volto diventò popolare al gande pubblico grazie ad un film diventato un cult: “Sapore di Mare”. Nella sua carriera recitò anche ne ‘I Ragazzi della 3ª C’ e in ‘Vado a vivere da solo’. Di Francesco lavorò con colleghi destinati a diventare stelle della commedia italiana, come Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Giorgio Faletti.

