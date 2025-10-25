 Morto 'Maurino' Di Francesco, icona della commedia italiana anni '80
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Morto ‘Maurino’ Di Francesco, icona della commedia italiana anni ’80

Aveva 74 anni
LUTTO NELLA TV
di
1 min di lettura

ROMA – Lutto nel mondo del cinema italiano. Si è spento all’età di 74 anni l’attore Mauro Di Francesco, attore e cabarettista volto noto della commedia italiana degli anni ’80.

Mauro Di Francesco e l’epopea di ‘Sapore di Mare’

Di Francesco, conosciuto al pubblico anche come ‘Maurino’, era nato a Milano nel 1951. Il suo volto diventò popolare al gande pubblico grazie ad un film diventato un cult: “Sapore di Mare”. Nella sua carriera recitò anche ne ‘I Ragazzi della 3ª C’ e in ‘Vado a vivere da solo’. Di Francesco lavorò con colleghi destinati a diventare stelle della commedia italiana, come Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Giorgio Faletti.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI