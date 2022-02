Aveva 80 anni

PALERMO – È morto Maurizio Zamparini. L’ex patron del Palermo, 80 anni, era ricoverato in una clinica a Cotignola, in provincia di Ravenna. Lo scorso 27 dicembre era stato ricoverato una prima volta in ospedale, a Udine, a causa di una peritonite.

Nel mese di ottobre la più terribile delle notizie: la morte del figlio ventiduenne Armandino, colpito da un’ischemia a Londra, città dove viveva e lavorava. Zamparini alcuni gironi fa è rientrato in clinica. Nella notte il decesso dell’uomo che resterò per sempre legato alla pagina più prestigiosa del Palermo calcio. Tanti i talenti che hanno vestito la maglia rosanero. Con lui alla guida del club la squadra è tornata in A e ha partecipato alla coppa Uefa. Un percorso prestigioso finito, però, con il fallimento deciso dal Tribunale.