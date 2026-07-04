Paolo Ficarra, impresario funebre, lascia la moglie e due figli

Un uomo di 46 anni di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio. Paolo Ficarra, questo il suo nome, ha evitato un bambino che ha attraversato la strada all’improvviso mentre transitava in moto sul lungomare tra Porto Empedocle e Realmonte.

Ficarra ha perso il controllo del mezzo ed è piombato, violentemente, contro un muro. L’incidente è avvenuto lunedì 2 luglio. Ricoverato ad Agrigento, il 46enne è deceduto nella tarda mattinata di sabato 4 luglio. La salma è stata portata alla camera mortuaria dello stesso nosocomio. Imprenditore nel settore delle onoranze funebri, Paolo Ficarra lascia la moglie e due figli.

Il cordoglio del sindaco Calogero Martello

“La comunità empedoclina è profondamente scossa per la tragica e prematura scomparsa del giovane concittadino Paolo Ficarra, imprenditore assai noto in tutto paese”, scrive il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello.

“Facendomi interprete del sentimento di commozione e dolore della famiglia e dell’intera comunità, lunedì 6 luglio, in concomitanza con i funerali, sarà proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio solenne”, aggiunge il primo cittadino.

Paolo Ficarra (Foto Facebook)

Morte Paolo Ficarra, una comunità sotto choc

La morte di Paolo Ficarra ha scosso un’intera comunità. Sui social sono in tanti a ricordarlo. “La vita è ingiusta. Beddru miu, fai buon viaggio e dai consolazione a tutta la tua famiglia”, scrive Agata. “Trovatemi un motivo perché una vita come la sua deve finire a 46 anni! Trovatemi un motivo! – si chiede Gabriella – Perché? Perché deve interrompersi a 46 anni? Ha compiuto la sua missione a 46 anni? Lascia 2 figli sulla terra che hanno bisogno di lui!”.

“Che incidente terribile – sottolinea Vincenzo – Il tuo sacrificio ha salvato una vita e son convinto che Dio avrà un posto speciale per te. Non ci resta che pregare per la sua anima”. Caro Paolo, riposa in pace, ancora non riesco a crederci. La vita è un fiammifero che si spegne in un istante. Sono veramente addolorata, non doveva andar così. L’unica certezza è che Dio raccoglie sempre i fiori più belli sulla terra per colorare il cielo”.

Ed ancora: “L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada AIFVS APS – Agrigento a nome di tutti i soci, esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Paolo Ficarra. Ci stringiamo con sincera partecipazione al dolore della moglie, dei figli, dei familiari e di tutti gli amici, condividendo il lutto che ha colpito l’intera comunità di Porto Empedocle.In questo momento di grande sofferenza rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia, con l’auspicio che possa trovare conforto nell’affetto di quanti gli hanno voluto bene. Che il ricordo di Paolo possa rimanere vivo nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato”.

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