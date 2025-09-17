Autonomisti, morto l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Pippo Reina

Era considerato uno dei registi della colomba bianca

CATANIA – È morto a Catania, a 71 anni Giuseppe Maria Reina (detto Pippo), ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, dal maggio del 2008 al novembre del 2010, nel governo Berlusconi.

Fondatore del Movimento per l’Autonomia

Politico navigato e colto, è stato uno dei fondatori del Movimento per l’autonomia guidato da Raffaele Lombardo. E non solo, dagli analisti era considerato uno degli ideologi, ma anche registi, della colomba bianca. Movimento che, la scorsa primavera, è confluito nel progetto Grande Sicilia di Gianfranco Micciché, Roberto Lagalla e dello stesso Lombardo.

“Con la sua passione, il suo impegno e la sua costante dedizione, Reina ha rappresentato un punto fermo per intere generazioni, contribuendo in modo significativo alla crescita del movimento autonomista e difendendo con forza i valori e le istanze della Sicilia”. Lo ricordano con queste parole “gli amici del Movimento per l’Autonomia”.

Il cordoglio autonomista

La nota è firmata con una dicitura a metà strada tra il formale e il familiare. Segnale di una appartenenza politica che andava ben oltre il dettaglio partitico. “Con Pippo Reina – si legge ancora – perdiamo non solo un esponente politico di primo piano, ma soprattutto un uomo di grandi qualità umane, che ha sempre anteposto l’interesse della comunità a qualsiasi logica personale o di partito”.

“La sua testimonianza di coerenza e di amore per la Sicilia rimane un’eredità preziosa che continuerà a guidare il nostro cammino”. Si legge ancora. In effetti, quando nel 2010 lasciò la squadra di governo, lo fece perché non condivideva le scelte dell’allora premier, Silvio Berlusconi, ritenuto eccessivamente attento alla questione Settentrionale e alle richieste di Umberto Bossi.