Morto Sandro Giacobbe, il cantante di “Signora mia” se ne va a 75 anni

Addio al cantante di "Signoria mia" e "Sarà la nostalgia"

Sandro Giacobbe è morto a 75 anni. Il cantautore genovese si è spento nella sua abitazione dopo aver combattuto a lungo contro un tumore alla prostata. Lo scorso maggio, si era presentato in carrozzina negli studi di “Verissimo” e aveva raccontato la sua battaglia.

L’artista non camminava più a causa delle metastasi che avevano attaccato le ossa del bacino e del femore ma non aveva perso la voglia di lottare e il senso dell’umorismo. Chiamava infatti la sedia a rotelle “la mia Ferrari” e la sua parrucca “Teresa”.

“Ho imparato a vivere in funzione dell’oggi e intensamente – aveva confessato a “Verissimo” – La vita mi ha insegnato che bisogna vivere con trasporto, vivere alla giornata, vivere intensamente. Domani vediamo”.

La sua battaglia è durata dieci anni

“Dieci anni fa è cominciata questa lotta contro il tumore alla prostata – aveva raccontato il cantante – Operazione, radioterapia, alternando momenti di tranquillità dove sembrava che andasse tutto bene, ad altri momenti in cui saltava fuori in giro qualche problemino con le metastasi, sempre nel bacino dove mi avevano già operato”.

“Queste metastasi hanno aggredito le ossa del bacino e del femore e quindi mi hanno obbligato a stare sulla sedia a rotelle. Da ottobre sto facendo un ciclo di terapia”, aveva concluso.

Sandro Giacobbe (Foto da video)

Chi era Sandro Giacobbe morto a 75 anni

Sandro Giacobbe lascia la moglie Marina Peroni, al suo fianco da 15 anni con cui era convolato a nozze nel 2022, e i figli Andrea e Alessandro. Quest’ultimo lo aveva reso due volte nonno. I funerali si svolgeranno martedì 9 dicembre, alle 15, presso la Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari.

Sandro Giacobbe, nato a Genova nel 1949, è stato uno dei cantautori italiani più amati degli anni Settanta e Ottanta, grazie a uno stile melodico immediatamente riconoscibile e a testi capaci di fondere romanticismo e racconto quotidiano.

Ha debuttato giovanissimo nella scena musicale ligure, ma il successo nazionale è arrivato nel 1974 con “Signora mia”, seguito da brani entrati nella memoria collettiva come “Il giardino proibito”, “Gli occhi di tua madre” e la celebre “Sarà la nostalgia”.

La sua carriera è durata oltre 50 anni, alternando momenti di grande popolarità a periodi di riservatezza creativa, ma mantenendo sempre un rapporto autentico con il pubblico. Parallelamente all’attività musicale, Sandro Giacobbe si è dedicato anche a iniziative sociali e benefiche e ha fatto parte della Nazionale Cantanti.

