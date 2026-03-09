 Moto contro un palo a Roma, morto un giovane di 19 anni
Moto contro un palo a Roma, morto un giovane di 19 anni nella notte

Inutili i soccorsi del 118
LA TRAGEDIA
di
ROMA – Incidente mortale nella notte a Roma. Perde la vita un giovane di 19 anni che ha perso il controllo della sua moto. La tragedia intorno a mezzanotte, in viale Giardino di Ottavia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, non risultano altri veicoli coinvolti. Ma sulla dinamica dell’incidente ci sono indagini in corso. La moto del 19enne ha finito la sua corsa contro un palo. L’impatto è stato violentissimo. Inutili i soccorsi, gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

