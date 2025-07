Movida a Catania, maxi controlli nel weekend: denunce e sequestri

Controlli interforze tra centro e lungomare

CATANIA – Fine settimana di controlli a tappeto a Catania per garantire la sicurezza della movida estiva. Come di consueto, la Questura ha predisposto un servizio interforze con Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito e Polizia Scientifica, impegnati in attività di prevenzione nei luoghi più frequentati, dal centro storico al lungomare.

Il dispositivo, coordinato dalla Polizia di Stato, ha riguardato piazza Bellini, via Etnea, piazza Stesicoro, via San Giuliano, via Dusmet, piazza Europa, piazza Nettuno, via del Rotolo, piazza Mancini Battaglia, via Acicastello e altri luoghi ad alta affluenza. Complessivamente sono state identificate 320 persone (73 con precedenti) e controllati 158 veicoli.

Infrazioni al Codice della strada e droga

Durante i controlli stradali sono state rilevate 12 infrazioni al Codice della strada: 4 per mancanza di assicurazione, 5 per guida senza casco, 3 per mancanza di revisione. Le sanzioni superano i 5.000 euro. Diversi mezzi sono stati sottoposti a sequestro, fermo o sospensione.

Un 21enne è stato segnalato alla Prefettura per possesso di marijuana, mentre due giovani — un 27enne di Belpasso e un 22enne di Mascalucia — sono stati denunciati per violazione del foglio di via che vietava loro il ritorno a Catania.

Sette parcheggiatori abusivi sanzionati

Sette parcheggiatori abusivi — sei uomini e una donna — sono stati sorpresi tra il centro e il lungomare. Oltre alle sanzioni amministrative e al sequestro delle somme incassate (circa 95 euro), quattro di loro sono stati denunciati per violazione del Dacur (divieto di accesso a specifiche aree). Alla 30enne fermata in via Dusmet è stato notificato l’ordine di allontanamento.

Fondamentali, in diversi casi, le segnalazioni giunte dai cittadini tramite l’app “YouPol”.

Le volanti hanno fermato un uomo sorpreso a forzare un’auto in via Sangiuliano. Alla vista della pattuglia ha tentato la fuga ma è stato bloccato in via Tezzano. È stato denunciato per tentato furto, in attesa di giudizio.

Controlli dei Carabinieri: oltre 28 mila euro di multe

Anche i Carabinieri hanno rafforzato i controlli, impiegando pattuglie della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile. Tra piazza Duomo, piazza Currò e piazza Federico di Svevia sono stati controllati 102 cittadini e 46 veicoli. Ventitré le infrazioni al Codice della strada contestate, per un totale di circa 28.000 euro e 86 punti patente decurtati.

Tra le violazioni più gravi: guida senza casco, uso del cellulare alla guida, guida con semaforo rosso e mancanza di assicurazione. Un ragazzo ha subito la sospensione della patente per uso del cellulare alla guida. Sei ciclomotori sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

Guida in stato di ebbrezza: patente sospesa a un 26enne

Durante i controlli con etilometro, un 26enne è risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,71 mg/l: per lui è scattata la sospensione della patente per tre mesi. Un altro conducente è stato sottoposto a drug test, risultato negativo.

Due parcheggiatori abusivi, già destinatari di Daspo urbano, sono stati denunciati per recidiva.