Movida, denunciati per la seconda volta i titolari di un pub

I controlli della polizia municipale

PALERMO – I titolari di un locale della zona della movida di Palermo sono stati di nuovo denunciati dagli agenti della polizia locale per occupazione abusiva di suolo pubblico e perché la perizia fonometrica sarebbe stata eseguita non nella casa più vicina ma in quella più lontana. Elevate inoltre sanzioni per più di 3mila euro.

Analogo provvedimento era scattato per gli stessi motivi nell’agosto scorso. Nel corso del controllo anche stavolta era in corso un evento musicale gestito da un DJ e con la presenza di numerosi avventori. Gli agenti in via d’urgenza hanno proceduto al sequestro penale dell’impianto elettroacustico di amplificazione e di diffusione sonora.