Denunciati anche alcuni parcheggiatori abusivi

CATANIA – Come ogni fine settimana, anche questo ultimo weekend di luglio, è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti, nei pressi di locali ed attività di ritrovo.

La Questura ha dispiegato un articolato dispositivo, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, che si è avvalso di pattuglie della Polizia di Stato, del X Reparto Mobile, di equipaggi della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, oltre che del supporto operativo della Polizia Scientifica.

L’obiettivo del controllo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato, è quello di prevenire tutti quei comportamenti illeciti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, vigilando sul sereno svolgimento della movida serale e notturna, nonché sulle iniziative organizzate nel centro storico e nella zona del lungomare, entrambe particolarmente frequentate da giovani.

Le vie controllate dalla polizia

Con queste finalità sono stati realizzati presidi e posti controllo non solo nel centro storico cittadino, con particolare attenzione a piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, via Etnea, ma anche nella zona del lungomare, precisamente in piazza Europa, piazza Nettuno, via del Rotolo, Piazza Mancini Battaglia e via Acicastello, in considerazione del maggior afflusso di persone nella stagione estiva.

Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 282 persone, di cui 55 con precedenti penali, e sono stati controllati 125 veicoli, tra auto e moto.

In merito ai controlli stradali, volti a prevenire e contrastare tutti quei comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità degli utenti della strada, sono state rilevate 11 infrazioni al Codice della Strada, specificamente 3 per assenza della copertura assicurativa, 6 per guida di ciclomotori senza il casco protettivo e 2 per assenza della revisione periodica. Di conseguenza, i relativi mezzi sono stati sottoposti alle sanzioni accessorie: 3 sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, 6 a fermo amministrativo e 2 sono stati sospesi dalla circolazione. In totale sono state elevate sanzioni per un ammontare di circa 6.000 euro.

La prevenzione antidroga

Le pattuglie della Polizia di Stato hanno effettuato diversi controlli di gruppetti di giovani anche con la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno dell’uso di droghe e dell’abuso di sostanze alcoliche.

In particolare, sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti due giovani catanesi. Uno di loro, 27enne, è stato fermato dalle volanti in via A. di Sangiuliano nel corso della notte e in considerazione del suo atteggiamento sospetto è stato perquisito e trovato in possesso di una dose di crack.

L’altro, un 19enne, che circolava a bordo di un ciclomotore, è stato fermato durante un posto di controllo per degli accertamenti di routine e ha consegnato spontaneamente ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico un involucro contenente 5 grammi di marijuana; nei suoi confronti, oltre alla segnalazione in Prefettura, i poliziotti hanno proceduto ad elevare due verbali per violazioni al codice della strada, essendo stato sorpreso alla guida senza patente e senza assicurazione.

I controlli con le motovolanti

Inoltre, le motovolanti hanno fermato per un controllo, nella zona di via Dusmet, due catanesi di 32 e 37 anni che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria rispettivamente per l’inosservanza del Dacur, il cosiddetto Daspo urbano, e del divieto di ritorno nel comune di Catania, provvedimento emesso dal Questore tramite foglio di via obbligatorio, che gli impone di non fare ritorno, senza autorizzazione e per un tempo determinato, nel comune indicato.

Particolare attenzione è stata rivolta, come sempre, al fenomeno dei parcheggiatori abusivi non solo nella zona del centro storico, ma anche in quella del lungomare ove con l’inizio della stagione estiva si registra un maggiore afflusso di persone anche nelle ore serali.

Nel corso della sera e della notte ne sono stati sanzionati tre, che si aggiungono a quelli già verbalizzati negli scorsi giorni; si tratta di un 21enne fermato in piazza Borsellino, nonché di un32enne e un 37enne entrambi fermati in via Dusmet. Inoltre, il 32enne è stato denunciato per violazione del Dacur, con il quale Questore di Catania gli ha fatto divieto di stazionare proprio in quella zona, e il 37enne, residente a Belpasso, per violazione del foglio di via obbligatorio, con il quale gli è stato vietato di tornare a Catania per 2 anni.

I controlli dei carabinieri

Analoghi controlli sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. È stato messo in campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e Carabinieri con etilometro e drug-test, impegnati in posti di controllo lungo le vie a maggiore affluenza.

Tali controlli sono stati effettuati nella zona del centro storico e, in particolare, Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e aree limitrofe, dove i militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

Complessivamente sono state identificate 89 persone e controllati 47 veicoli, di cui 9 sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo. Sono state elevate 17 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa € 14.000,00 e la decurtazione di 56 punti patente.

Le multe

L’azione di contrasto, oltre ai divieti di sosta e sosta sulle strisce pedonali, ha prevalentemente colpito quei comportamenti irresponsabili di guida, che maggiormente possono mettere a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada, come la guida con il cellulare e senza casco, il transito con semaforo rosso, o il mancato uso delle cinture e dei sistemi di ritenzione per bambini.

In particolare, oltre alle previste sanzioni pecuniarie, 3 giovani catanesi hanno subito il fermo amministrativo del proprio motociclo, poiché sorpresi a guidarli senza casco. Inoltre, 3 guidatori sono stati sanzionati per guida di veicoli senza la prevista copertura assicurativa; medesime conseguenze per un autista che ha superato un incrocio con semaforo rosso e due che conducevano i propri veicoli senza documenti. A un altro catanese è stata, invece, sospesa la patente perché conduceva la propria autovettura mentre stava utilizzando il cellulare. A ciò si aggiungono 3 sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza ed altrettante per la mancata copertura assicurativa dei veicoli. Nel corso dei controlli è stato anche denunciato un 32enne catanese per guida senza patente poiché mai conseguita, con la recidiva nel biennio, al quale, inoltre, è stato sequestrato per la definitiva confisca il proprio scooter.

Nessun ubriaco alla guida

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, è stata organizzata una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile. Al termine delle verifiche con l’etilometro, che hanno interessato 29 conducenti, di cui 3 nella fascia d’età tra i 18 ed i 22 anni, 8 in quella tra i 23 e 27 anni, 10 in quella tra i 28 ed i 32 anni, ed 8 oltre i 32 anni. All’esito dei controlli, i tassi alcolemici rilevati sono risultati all’interno dei limiti stabiliti normativamente.

Nel corso del particolare servizio, inoltre, due automobilisti sono stati sottoposti al “drug-test”, che non hanno evidenziato condotte contrarie alla legge.

Un parcheggiatore abusivo

Sempre durante i controlli su strada, è stato deferito in stato di libertà un parcheggiatore abusivo, un 37enne della provincia catanese, sorpreso in Piazza San Placido, per la recidiva nell’attività non autorizzata di parcheggiatore.

Tali attività, nel complesso, hanno quindi garantito, attraverso la capillare presenza delle pattuglie dell’Arma, il sereno svolgimento della movida notturna da parte dei turisti e cittadini, tra cui molti giovani e minorenni, che in numerosi affollano il centro storico di Catania, impedendo, tra l’altro, il parcheggio indiscriminato dei veicoli, soprattutto scooter o minicar, o la guida pericolosa di motocicli e auto;

Infine, in merito all’attività antidroga, sono stati effettuati nelle aree adiacenti a Piazza Duomo controlli da parte delle pattuglie a piedi, finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere, nei confronti di alcuni ragazzi catanesi, non venendo rilevate violazioni.

In generale, grazie all’attività preventiva dinamica e ai presidi fissi posti in essere, volti a impedire la commissioni di qualsivoglia forma di illegalità diffusa, non sono stati registrati disordini nello svolgimento della movida notturna.