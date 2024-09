Mpa, sale il pressing su Schifani: “Convochi un incontro di vertice”

La nota dei deputati lombardiani. La possibile data

PALERMO- Sale il pressing degli autonomisti su Palazzo d’Orleans. “Siamo in attesa che, vista l’urgenza e la delicatezza degli argomenti da noi indicati, il presidente della Regione convochi e presieda l’incontro politico di vertice. E’ questa la sede legittimata a discutere su programmi, criteri, risorse, impegni ed obiettivi del governo e degli enti regionali. Riteniamo più che opportuno far precedere l’incontro programmatico alla ripresa delle sedute dell’Assemblea Regionale”. Lo dicono, in una nota stringata, i deputati Mpa all’Assemblea Regionale.

Un ‘avvertimento politico’

Un secondo passaggio, quasi un ‘avvertimento politico‘, dopo un primo già stringente, nelle ore convulse delle nomine dei direttori della sanità, con l’ormai celebre denuncia del governatore che aveva parlato di un “balletto inqualificabile“. Una vicenda, quelle delle nomine, in cui i ‘lombardiani’ sono rimasti praticamente ‘a bocca asciutta’.

Gli argomenti in campo

La richiesta di un primo confronto indicava, nel merito: “L’organizzazione della Sanità, manovra finanziaria, enti ed aziende partecipati. Circa il primo punto, appare superfluo evidenziare l’urgenza sui punti per i quali l’indirizzo politico è importante; dalla rete ospedaliera all’integrazione pubblico – privato… Il confronto avrebbe impedito le chiacchiere su vendette, rabbie, ire funeste, di cui si va leggendo. Comprendiamo inoltre l’odierno rammarico del Presidente su ‘balletti inqualificabili e sul sistema incancrenito che va avanti da 20 anni'”.

La difesa di Iacolino

Un clima foriero di sviluppi imponderabili. Al momento – secondo quanto trapela – non ci sarebbero incontri politici immediatamente in agenda. Il governatore – qualcosa, ufficiosamente, arriva dal Palazzo – è impegnato nelle priorità emergenziali della Sicilia e vuole rinnovare il sistema della sanità. Oggi, il presidente Schifani ha difeso ‘il super-manager’ Salvatore Iacolino.

“Voglio innanzitutto augurare buon lavoro ai nuovi dirigenti amministrativi e sanitari, perché sono chiamati a un compito importante per migliorare la qualità della sanità siciliana e le liste d’attesa: sulle verifiche saremo assolutamente intransigenti – ha detto Schifani -. “Per il resto posso dire che Iacolino – è un ottimo dirigente e sta svolgendo un ruolo strategico per migliorare la sanità siciliana, dando un grande contributo all’assessore Volo”.

Aggiornamento

Si terrà tra due settimane il vertice della maggioranza di centrodestra alla Regione Sicilia. Secondo quanto apprende l’ANSA i segretari regionali dei partiti che sostengono il governo si incontreranno il prossimo 20 settembre.