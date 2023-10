Municipi, Giuseppe Buglio lascia FI e va nell’Mpa

Ad accoglierlo il deputato Ars dei Popolari e Autonomisti, Giuseppe Castiglione

CATANIA – Il consigliere del I Municipio Giuseppe Buglio lascia il gruppo di Forza Italia e aderisce a quello di Grande Catania ufficializzando il suo passaggio al Mpa.

Ad accoglierlo il deputato regionale dei Popolari e Autonomisti, on. Giuseppe Castiglione. “Sono molto contento – ha dichiarato Giuseppe Castiglione – perché conosco bene Giuseppe Buglio in quanto abbiamo già lavorato insieme in passato. Rappresenterà un valore aggiunto per il nostro movimento e sarà, come sempre ha fatto, al servizio della città e della municipalità che rappresenta”.

Buglio, recordman di preferenze nella prima municipalità con 700 voti, lavorerà in consiglio insieme a Giuseppe Arcidiacono e Vincenza Falsaperla e rappresenterà gli autonomisti guidati dall’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. “Ringrazio il presidente Raffaele Lombardo, l’on. Giuseppe Castiglione e tutto il Mpa per l’accoglienza. Sono pronto – ha detto Giuseppe Buglio – a lavorare e a spendermi nel movimento portando avanti i temi autonomisti, fondamentali per migliorare la città e la municipalità in cui sono consigliere”.

Nel Mpa Giuseppe Buglio ritrova Orazio Sciuto, ex consigliere del I municipio è pronto a rimettersi in gioco quando verrà ufficializzato il ripristino delle elezioni di primo livello per il rinnovo dei consigli provinciali.