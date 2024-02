Municipi, l’appello di Buceti (FdI): “Riattivare il plesso di via Galermo 254”

In attesa della risposta dell'Amministrazione

CATANIA – “Riattivare il plesso comunale di via Galermo 254”. Ovvero, la sede istituzionale del IV Municipio chiusa a seguito di un alluvione che si è abbattuto sul versante nord della Città. A chiederlo è il consigliere comunale Erio Buceti (FdI), con una interrogazione a risposta scritta all’Amministrazione comunale. “Si chiede se il Sindaco ritenga prioritario porre in essere ogni attività e/o intervento necessario per effettuare la messa in sicurezza dell’immobile o quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di consentire la ripresa dei servizi comunali all’interno”, si legge.

Sino a qualche tempo fa – spiega il consigliere meloniano – sono stati espletati tutti i servizi attribuiti a una delegazione municipale. “Detto immobile è stato, inoltre, destinato, in parte, alla adiacente parrocchia, alle associazioni di volontariato le quali, nel tempo, hanno consentito una continua partecipazione di giovani del territorio, nonché all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania”.

“A tal riguardo – insiste Buceti – è preminente evidenziare che l’Asp di Catania, con la predisposizione di un consultorio familiare, anche in ragione delle note criticità del territorio, ha consentito di effettuare un efficace servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, fornendo assistenza psicologica e sociale, nonché provvedendo alla divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso”.